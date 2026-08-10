UEFA, AFC y Concacaf pidieron "transparencia" y acusaron de "engaño" a la FIFA

Las Confederaciones de Europa, Asia y Norte, Centroamérica y Caribe (UEFA, AFC y Concacaf) publicaron una carta abierta a la "familia del fútbol", en la que apelaron a la "unión" de todos los actores y a la "transparencia" de la FIFA en sus procesos, tras intento fallido de crear una filial para comercializar la Copa del Mundo, con el que "rompieron la confianza mediante el engaño".

El documento fue hecho público este lunes y está firmado por los presidentes y secretarios generales de la UEFA (Aleksander Ceferin y Theodore Theodoridis); de la Concacaf (Victor Montaglian y Philippe Moggio), y de la AFC (Salman Bin Ibrahim Al Khalifa y Datuk Seri Windsor John).

"El liderazgo en el fútbol no es un bien que se posea. No consiste en ostentar —ni en exigir— el poder para ejercerlo. Es un deber de servicio hacia la familia del fútbol que lo confía. Cuando se rompe la confianza mediante el engaño, cuando una persona se antepone al colectivo que le ha confiado la autoridad, ese deber ha sido abandonado", dijeron en la carta.

En su escrito, las confederaciones remarcan que no es un tema de "dinero", de "perder apoyos" o "replantearse la ampliación de las competiciones", algo que fue tomado de forma "conjunta", sino de "la integridad del fútbol y la integridad de quienes han sido elegidos para dirigirlo".

A su juicio, la reciente carta de la FIFA a sus vicepresidentes y a las 211 federaciones miembro en las que explicó su proyecto de vender una participación de la Copa del Mundo, fue un "error de juicio": "Una propuesta presentada en un plazo muy ajustado, sin una consulta significativa, y que se impulsó hacia una fecha límite antes de que las federaciones miembro pudieran examinar adecuadamente sus términos, no es fruto de un descuido, sino de un diseño destinado a limitar el escrutinio".

Por ello, se acusa a la FIFA de "violar" la confianza de las instituciones a las que está "llamada a servir".