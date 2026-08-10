Kast nombra a nuevo subsecretario de Hacienda, tras la polémica por el test de drogas que sacó a Rodríguez

El Presidente José Antonio Kast designó este lunes al abogado Sebastián Vallebona Espinosa como nuevo subsecretario de Hacienda, según informó la Dirección de Prensa de la Presidencia.

Vallebona se desempeñaba hasta ahora como Coordinador de Políticas Tributarias en esa cartera.

El nombramiento llega casi tres semanas después de la salida de Juan Pablo Rodríguez, quien dejó el cargo el 23 de julio luego de que diera positivo en uno de los test de drogas que el Gobierno ha impuesto a sus integrantes. El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, explicó en su momento que Rodríguez había dado negativo en un primer examen realizado en abril, pero que el análisis de la primera muestra de un segundo test, tomado en junio, resultó positivo.

El exsubsecretario negó consumir drogas y se realizó, por cuenta propia, un nuevo examen de pelo que dio negativo. Con ese resultado en mano, insistió en su intención de retomar el cargo: "Creo que la manera de reivindicar mi nombre es volver a ser subsecretario de Hacienda", declaró, pero pese al respaldo que recibió desde distintos sectores del oficialismo, el Gobierno cerró esa puerta y Alvarado confirmó que se anunciaría un nuevo subsecretario.

La salida de Rodríguez y la disputa por el protocolo de los test generaron tensión dentro del oficialismo. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, llegó a sugerir que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, pidiera perdón "por el desdén frente al caso, por los trascendidos maliciosos, y por la irresponsabilidad frente al proceso".

El currículum de Vallebona

Vallebona es egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde también obtuvo un Máster en Derecho (LLM) con mención en derecho tributario. Además, cuenta con un advanced LLM en derecho tributario internacional de la Universidad de Leiden, Países Bajos.

En el ámbito académico, es profesor de Derecho Tributario I y II en la Facultad de Derecho de la UC, y dicta la cátedra de Tributación Internacional Esencial en la Universidad Adolfo Ibáñez.

En su trayectoria profesional, se desempeñó en PwC Chile y fue socio del estudio Pereira Covarrubias Montes Abogados.