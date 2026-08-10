Fuerte sismo sacudió a Colombia: también se sintió en Ecuador y Panamá

Un fuerte sismo de magnitud 7,4 remeció este lunes gran parte de Colombia, dejando daños materiales en varias ciudades y heridos en Quibdó, capital del departamento del Chocó, donde se ubicó el epicentro del movimiento.

El sismo también se sintió con fuerza en Ecuador y Panamá, donde se evacuaron edificios de manera preventiva.

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo ocurrió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros. El organismo había informado inicialmente de una magnitud de 6,7, pero luego corrigió la cifra a 7,4, dato que fue ratificado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país. En Cali y Manizales se desprendieron partes de las fachadas de varios edificios, y en la segunda ciudad una de las torres de la catedral resultó dañada.

"Hay muchos edificios agrietados", dijo el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en declaraciones a la emisora Blu Radio, sin que hasta el momento se reportaran víctimas.

En Pereira, capital de Risaralda, numerosas edificaciones sufrieron daños importantes en su estructura -entre ellas el aeropuerto- y algunas se derrumbaron parcialmente.

El escenario más crítico se registró en Quibdó, donde hubo heridos y edificaciones derrumbadas. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, escribió en su cuenta de X: "Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones".

En Bogotá, en tanto, el alcalde Carlos Fernando Galán señaló que, de momento, "no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios".

Evacuaciones en Ecuador y Panamá

El sismo trascendió fronteras. En Ecuador se sintió en varias provincias, entre ellas Pichincha -cuya capital es Quito, donde el movimiento se notó con especial fuerza en edificios altos-, además de Imbabura, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Esmeraldas, Guayas y Manabí.

Hasta el momento no se reportaron víctimas ni daños materiales en el país vecino.

En Panamá, el Instituto de Geociencias panameño ubicó el epicentro a 350 kilómetros al sureste de la población ecuatoriana de Jaqué.

Las vibraciones, que se prolongaron entre 40 segundos y un minuto, se sintieron en las provincias de Darién y Panamá Este, además de la comarca Guna Yala, y provocaron la evacuación preventiva de edificios y centros de salud en la capital y ciudades satélites, entre ellos la policlínica Santiago Barraza, en La Chorrera.

Pasada cerca de una hora del evento, las autoridades panameñas no reportaban daños materiales ni personales.