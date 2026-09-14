A la espera de un rival: Colo Colo y la U conocieron sus grupos en la Libertadores Femenina
Ambos elencos nacionales quedaron en zonas con un equipo aún por definir.
Ambos elencos nacionales quedaron en zonas con un equipo aún por definir.
Este lunes la Conmebol realizó el sorteo para la fase grupal de la Copa Libertadores Femenina 2026, que tendrá a Colo Colo y Universidad de Chile como representantes nacionales.
Una particularidad es que albas y azules están a la espera de un rival en sus respectivas zonas, pues Colombia aún no determina a sus clasificados ya que su torneo se encuentra en etapa de semifinales.
Colo Colo enfrentará a Corinthians de Brasil, Caracas FC de Venezuela y el "Colombia 2" en el Grupo A.
En tanto, la U se medirá en el Grupo D con "Colombia 1", Libertad de Paraguay y Nacional de Uruguay.
El máximo torneo continental se disputará en Ecuador entre el 15 y el 31 de octubre.