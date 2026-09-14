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Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

A la espera de un rival: Colo Colo y la U conocieron sus grupos en la Libertadores Femenina

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambos elencos nacionales quedaron en zonas con un equipo aún por definir.

A la espera de un rival: Colo Colo y la U conocieron sus grupos en la Libertadores Femenina
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Este lunes la Conmebol realizó el sorteo para la fase grupal de la Copa Libertadores Femenina 2026, que tendrá a Colo Colo y Universidad de Chile como representantes nacionales.

Una particularidad es que albas y azules están a la espera de un rival en sus respectivas zonas, pues Colombia aún no determina a sus clasificados ya que su torneo se encuentra en etapa de semifinales.

Colo Colo enfrentará a Corinthians de Brasil, Caracas FC de Venezuela y el "Colombia 2" en el Grupo A.

En tanto, la U se medirá en el Grupo D con "Colombia 1", Libertad de Paraguay y Nacional de Uruguay.

El máximo torneo continental se disputará en Ecuador entre el 15 y el 31 de octubre.

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