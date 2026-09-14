Oficialismo defiende primeros seis meses de Kast, pero admite urgencia en empleo

A seis meses de haber asumido el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, desde el oficialismo entregaron su balance y destacaron mejoras en seguridad, aunque pusieron énfasis en adoptar medidas a corto plazo para mejorar los índices de empleo; mientras que desde la oposición apuntan a un retroceso económico que ha provocado un "aumento del costo de la vida".

La última encuesta Cadem reveló una negativa evaluación de la ciudadanía hacia el Ejecutivo, cuya desaprobación llegó al 62%, al tiempo que los encuestados evaluaron con nota promedio 3,4 el primer semestre de gestión.

Desde La Moneda, Juan Antonio Coloma, secretario general de la UDI, abordó el resultado y señaló que "cuando se cumplen los primeros seis meses de Gobierno, uno ve baja en las encuestas, eso le ha pasado a todos los Gobierno y, probablemente, el efecto de la alza de las bencinas producto de la guerra, quizás aceleró un poco el proceso, pero yo veo un Gobierno que está haciendo la pega".

No obstante, el parlamentario oficialista destacó que "cuando llegamos al Gobierno, la principal preocupación era la seguridad y la seguridad ha mejorado. Y ahora toca la segunda parte, que es avanzar en economía y empleo, y estamos seguros que cuando vaya mejorando la economía y el empleo vamos a lograr que estos números reviertan la tendencia y empiecen a subir".

En tanto, el senador Javier Macaya (UDI) aseguró que el repunte económico llegará el próximo año, pero advirtió que "no podemos llegar con un Gobierno demasiado debilitado en las encuestas".

En Cooperativa, el diputado Arturo Alessandri (UDI), presidente de la Cámara, insistió en un fast-track laboral para mejorar los índices económicos.

Oposición acusa al Gobierno de poco dialogante y apunta a un "aumento del costo de la vida"

En el marco del inicio de semana de Fiestas Patrias, el Mandatario participó del Te Deum Evangélico, donde hizo un llamado a la unidad y la esperanza para "reencontrarnos y reconstruir nuestra nación, más allá de las dificultades en temas de seguridad, empleo y vivienda".

Desde la oposición, Constanza Martínez, secretaria general del Frente Amplio, abordó con cautela el llamado a la unidad: "Del dicho al hecho hay mucho trecho y mucho trecho, y la verdad es que este Gobierno ha sido particularmente poco dialogante y poco convocante", manifestó.

"Hoy día tenemos un aumento del costo de la vida: estamos atravesando quizás el 18 más caro que hemos tenido y eso ha sido por medidas que ha tomado este Gobierno", fustigó.

Por su parte, el secretario general del Partido Socialista, Arturo Barros, sostuvo que "uno no puede estar en contra de los llamados de unidad, pero la verdad es que el Presidente predica lo que no practica. Todas las veces ha señalado que va a gobernar para todos los chilenos y eso no ha sido así".

En una postura similar, la secretaria general de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, dijo que "cuando se llama a la unidad, es en todo espacio y eso esperamos del Gobierno de Kast o de cualquiera".

Partido Republicano: "Júzguennos por lo que estamos viviendo desde 2026 en adelante"

Desde el Partido Republicano, el diputado Benjamín Romero destacó la intención del Mandatario y señaló que existen "llamados a la unidad y llamados a la unidad, hay que ser súper claro en eso. Júzguennos por lo que estamos viendo desde el 2026 en adelante, si quieren. Nosotros anteriormente estábamos claramente en una posición de oposición al Gobierno"

"Cuando te tiran un proyecto en el que tú no estás de acuerdo y después te dicen 'lleguemos a grandes acuerdos', y el que se reste, porque legítimamente lo puede encontrar malo, va a ser el malo de la película. Pero nosotros hemos planteado que (la oposición) llegue con sus propuestas. Nosotros, cuando nos restábamos de cualquier iniciativa, entregábamos nuestros argumentos", recordó sobre ciclos pasados.

Cadena digital del Presidente y reuniones oficialistas

Para las 20:00 horas de este lunes está previsto que el Presidente José Antonio Kast encabece una cadena digital a través de Youtube, en que el hará un llamado a valorar la identidad del país y a recuperar la esperanza en los desafíos del futuro, informó Presidencia.

Previamente, el Mandatario sostendrá una serie de reuniones con los timoneles de los partidos oficialistas en el Palacio de La Moneda.