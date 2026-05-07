Colo Colo femenino criticó trama de la teleserie vertical de TVN: "Es una falta de respeto"

La futbolista de Colo Colo Michelle Acevedo arremetió este jueves contra la subtrama romántica en la teleserie vertical que TVN produce sobre el equipo.

Lo que inicialmente se planteó como un proyecto para destacar el buen andar de las Albas en los últimos años, con el respaldo del club para usar sus instalaciones, ha derivado en un quiebre de expectativas por el giro argumental.

Según se detalló, el canal estatal se acercó al Estadio Monumental con la intención de crear una serie que, en teoría, se centraría en los logros futbolísticos del equipo. Sin embargo, los primeros adelantos han mostrado un contenido diferente al esperado.

Se sugiere una trama que involucra un enamoramiento del entrenador del equipo con una de las jugadoras, una narrativa que generó inmediato desagrado en Pedrero.

Cuestionamiento desde el plantel

En conferencia de prensa, Acevedo calificó la situación como "un retroceso el mostrar ese tipo de contenido en base a nuestro esfuerzo, a nuestro sacrificio, a nuestro trabajo. Es una falta de respeto a eso".

"Siento que este tipo de espacios, lo que es este enlace con TVN, podría ser algo súper 'bacán' y masificar el fútbol femenino, visibilizarlo de la manera en que lo hemos hecho todos estos años que han sido resultados espectaculares", analizó la futbolista.

Según enfatizó la seleccionada nacional, desde el plantel esperaban que la serie sirviera para realzar su disciplina, no para desviar el foco hacia narrativas ajenas a su desempeño profesional.

"Sería especial que se aclare luego el tema, pero, por nuestra parte, rechazamos totalmente el tipo de contenido que se divulgó en redes sociales", sentenció Acevedo.

La serie es definida como una "teleserie vertical", un formato con episodios cortos (de uno a tres minutos) pensado para ser consumido en teléfonos móviles a través de plataformas como TikTok e Instagram.