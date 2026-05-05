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TVN vuelve a innovar en su ecosistema digital y da un nuevo paso en la ficción vertical con una inédita alianza con Colo Colo para desarrollar su próxima teleserie, inspirada en el exitoso plantel femenino del club, actual tetracampeón del fútbol chileno.
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