Colo Colo se estrenó en la Copa Libertadores Femenina con caída ante Corinthians

Colo Colo se estrenó este jueves en la Copa Libertadores Femenina con una dura derrota por 2-0 ante Corinthians en el Estadio "Rodrigo Paz Delgado" en Quito, Ecuador, en la primera fecha del Grupo A.

Las albas sufrieron un golpe de entrada, y tras una buena jugada colectiva de las brasileñas, Vic Albuquerque soltó un remate de zurda que no pudo detener la guardameta Ryann Torrero (4').

Las dirigidas por Tatiele Silveira batallaron en busca de una remontada, pero sufrieron con el nivel de las brasileñas, que extendieron la ventaja en la segunda parte.

En el minuto 67 hubo una falta de Anaís Cifuentes a Jaqueline Ribeiro en el área, y tras la revisión del VAR, se decretó la falta penal.

Fue la propia Jaqueline quien se encargó de ejecutar desde los 12 pasos y firmó el 2-0 definitivo (70').

Con el resultado, Corinthians tomó el liderato del Grupo A, mientras que Colo Colo quedó último, a la espera del partido entre Independiente Santa Fe y Caracas, que jugarán esta noche.

El próximo partido de Colo Colo en el torneo será ante Independiente Santa Fe, el domingo 18 de octubre a las 17:00 horas (20:00 GMT) en el mismo recinto, por la segunda fecha de la fase grupal.