Colo Colo vapuleó a Santiago Wanderers y sigue con su marcha intratable en la Liga Femenina

Colo Colo vapuleó a Santiago Wanderers este miércoles con un 6-2 en el Estadio Municipal de Lo Barnechea, manteniendo su marcha intratable en la fecha 22 de la Liga Femenina.

Las albas fueron dominadoras absolutas y anotaron los seis goles del triunfo en la primera parte del partido.

Los goles fueron de Javiera Grez (10'), María José Urrutia (14' y 37'), Rosario Balmaceda (21'), Anaís Alvarez (28') y Claudia Salfate (45').

En la segunda parte, Santiago Wanderers descontó con anotaciones de Ana Gutiérrez (51') y Solange Camargo (62').

Con el resultado, Colo Colo, que ya está clasificado a los play-offs, sumó 58 puntos en la cima de la tabla, faltando cuatro jornada para el término de la fase regular.

Wanderers, en cambio, está en el noveno puesto, con 20 puntos, fuera de la zona de play-offs.

En la próxima fecha, Santiago Wanderers visitará a Palestino y Colo Colo hará lo propio ante Deportes Temuco.