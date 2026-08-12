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Europa, Norteamérica y el Norte de África fueron deslumbrados por eclipse total de Sol

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Diversos países como Túnez, Alemania, Suiza, Portugal, Inglaterra, España entre otros, quedaron maravillados tras observar el histórico eclipse total de Sol esta jornada.

El fenómeno, que comenzó en el mar de Bering, se vio parcialmente en gran parte del viejo continente y en Norteamérica, mientras que la franja de totalidad estuvo restringida al océano Ártico, el noroeste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia.

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