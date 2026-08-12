Europa, Norteamérica y el Norte de África fueron deslumbrados por eclipse total de Sol
Publicado:
Fotos Destacadas
Los festejos de PSG tras consagrase campeón de la Supercopa de Eurocopa ante Aston Villa
Tras el veto de Estados Unidos para el Mundial: Omar Artan arbitró la Supercopa de la UEFA
Kast promulgó Ley "Escuelas Protegidas" y destacó que colegios puedan revisar mochilas
Fotos Recientes
Vadalá y Sánchez fueron claves en el empate de Coquimbo ante Platense en Argentina
Los festejos de PSG tras consagrase campeón de la Supercopa de Eurocopa ante Aston Villa
Europa, Norteamérica y el Norte de África fueron deslumbrados por eclipse total de Sol
Diversos países como Túnez, Alemania, Suiza, Portugal, Inglaterra, España entre otros, quedaron maravillados tras observar el histórico eclipse total de Sol esta jornada.
El fenómeno, que comenzó en el mar de Bering, se vio parcialmente en gran parte del viejo continente y en Norteamérica, mientras que la franja de totalidad estuvo restringida al océano Ártico, el noroeste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados