París Saint-Germain doblegó a Aston Villa y se alzó como bicampeón de la Supercopa de Europa

París Saint-Germain doblegó 2-1 a Aston Villa en el Red Bull Arena de Salzburg y se alzó como bicampeón de la Supercopa de Europa tras ganarla por segunda vez consecutiva.

En los primeros minutos, el cuadro dirigido por Luis Enrique manejó el encuentro: tomó el control del balón y logró asfixiar mediante su presión la salida del cuadro inglés. Gracias a esto abrió el marcador a través de Khvicha Kvaratskhelia (20') con un potente remate dentro del área.

Pese a este golpe, en la recta final de la primera parte, los «villanos» lograron tomar el control del encuentro, generándose múltiples llegadas de cara al arco de Matvey Safonov, y en el último minuto lograron empatar el marcador a través de un centro conectado por Brian Madjo (45').

En el complemento, el encuentro fue parejo, con pocas llegadas de ambos equipos, aunque en una jugada que parecía estar en posición de fuera de juego, Désiré Doué (61') anotó el segundo para los parisinos, quienes se volvieron a poner en ventaja tras la revisión del VAR, que dio como válido el tanto del futbolista francés.

Desde ahí, los pupilos de Unai Emery fueron con todo en busca del empate y estuvieron a punto de conseguirlo en los minutos finales a través de Alysson Edward y Tammy Abraham, pero no pudieron y se consumó el segundo título del PSG en la Supercopa de Europa.

El siguiento encuentro de los parisinos será la Supercopa Francesa ante Lens el domingo 16 de agosto a las 14:45 horas, por su parte los "villanos" se medirán ante Borussia Monchengladbach en su último amistoso de pretemporada el sábado 15 de agosto a las 09:30 horas.