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Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

¿Cuándo y dónde ver a Colo Colo contra Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Las albas tiene la misión de dejar atrás su caída en la primera fecha.

¿Cuándo y dónde ver a Colo Colo contra Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina?
 EFE
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Este domingo 18 de octubre, Colo Colo vuelve a la cancha en la Copa Libertadores Femenina que se disputa en Ecuador, esta vez para enfrentar a Independiente Santa Fe de Colombia por la segunda fecha del Grupo A.

El partido en el Estadio "Rodrigo Paz Delgado" de Quito está agendado para las 17:00 horas de Chile (20:00 GMT) y contará con la transmisión de Chilevisión en televisión abierta y la plataforma Pluto TV como alternativa gratuita en streaming.

Las albas vienen de caer por 2-0 ante Corinthians de Brasil por el debut. Independiente Santa Fe hizo lo propio ante Caracas de Venezuela con marcador de 3-2.

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