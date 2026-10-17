¿Cuándo y dónde ver a Colo Colo contra Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina?

Este domingo 18 de octubre, Colo Colo vuelve a la cancha en la Copa Libertadores Femenina que se disputa en Ecuador, esta vez para enfrentar a Independiente Santa Fe de Colombia por la segunda fecha del Grupo A.

El partido en el Estadio "Rodrigo Paz Delgado" de Quito está agendado para las 17:00 horas de Chile (20:00 GMT) y contará con la transmisión de Chilevisión en televisión abierta y la plataforma Pluto TV como alternativa gratuita en streaming.

Las albas vienen de caer por 2-0 ante Corinthians de Brasil por el debut. Independiente Santa Fe hizo lo propio ante Caracas de Venezuela con marcador de 3-2.