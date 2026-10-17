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¿Cuándo y dónde ver a Colo Colo contra Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina?
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Las albas tiene la misión de dejar atrás su caída en la primera fecha.
Las albas tiene la misión de dejar atrás su caída en la primera fecha.
Este domingo 18 de octubre, Colo Colo vuelve a la cancha en la Copa Libertadores Femenina que se disputa en Ecuador, esta vez para enfrentar a Independiente Santa Fe de Colombia por la segunda fecha del Grupo A.
El partido en el Estadio "Rodrigo Paz Delgado" de Quito está agendado para las 17:00 horas de Chile (20:00 GMT) y contará con la transmisión de Chilevisión en televisión abierta y la plataforma Pluto TV como alternativa gratuita en streaming.
Las albas vienen de caer por 2-0 ante Corinthians de Brasil por el debut. Independiente Santa Fe hizo lo propio ante Caracas de Venezuela con marcador de 3-2.