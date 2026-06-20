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Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

¿Cuándo y dónde ver el Superclásico femenino entre Colo Colo y la U?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Albas y azules se enfrentarán este sábado en el Monumental.

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Colo Colo y Universidad de Chile protagonizarán la versión 54 del Superclásico Femenino del fútbol chileno, cuando se enfrenten este sábado en el Estadio Monumental.

El duelo, válido por por la fecha 13 de la Liga Femenina, arrancará a las 16:00 horas (20:00 GMT) en el recinto de Macul y tendrá transmisión en TV abierta, en la señal de MEGA.

El choque medirá a los dos equipos más fuertes del torneo: Las albas llegan como líderes con 31 puntos, seguidas por las azules, con 29 unidades; además, ambas instituciones llegan sin derrotas al compromiso.

En el historial, en 53 partidos disputados, el historial de triunfos es ampliamente favorable para Colo Colo, con 41 victorias, tres empates y apenas nueve derrotas contra la U.

Todos los detalles de este Superclásico Femenino 54 los podrás seguir en Cooperativa.cl.

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