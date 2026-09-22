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Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

Fiorentina oficializó el fichaje de la chilena Millaray Cortés

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La volante llegó al club italiano tras su paso por Sevilla.

Fiorentina oficializó el fichaje de la chilena Millaray Cortés
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El club italiano AC Fiorentina Femenino oficializó este martes el fichaje de la volante y seleccionada chilena Millaray Cortés, procedente desde Sevilla.

Cortés dejó el club andaluz el pasado 11 de septiembre, tras un pago de 150.000 euros por su pase, una cantidad superior a su cláusula de rescisión.

Cortés, de 22 años y formada en Universidad Católica, alcanzó a estar dos temporadas completas en Sevilla y su fichaje se realizó cuando estaba ya habia disputado dos partidos con en el club español en la presente campaña.

El próximo partido de Cortés con Fiorentina será en el debut en la Serie A Femenina, el domingo 27 de septiembre, ante Inter en el Arena Civica de Milán, a las 08:00 horas (11:00 GMT).

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