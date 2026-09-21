La FIFA anunció al estadio de Inter Miami como sede para la Copa de Campeones Femenina

A través de un comunicado en su sitio web, la FIFA comunicó que el NU Stadium, del club Inter Miami, albergará los últimos cuatro partidos de la Copa de Campeones Femenina 2027.

El torneo, equivalente a la actual Copa Intercontinental FIFA de fútbol masculino, reunirá a los monarcas de cada confederación con su segunda edición el próximo mes de enero.

"Miami es el escenario ideal para desplegar la enorme calidad y el atractivo del fútbol femenino de clubes. Estoy deseando ver cómo se desenvuelven los equipos y quién levanta este hermoso trofeo", señaló Jill Ellis, directora general de fútbol de la FIFA.

Club América de México (Concacaf) y FC Barcelona (UEFA) de España son los primeros clasificados confirmados, a falta del ganador de la Copa Libertadores para completar los tres elencos que inician directamente en semifinales.

Antes de los duelos en Miami —correspondientes a semifinales, final y partido por el tercer lugar— habrá una primera ronda entre los campeones de Asia y Oceanía, cuyo vencedor se medirá con el representante de África.