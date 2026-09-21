Presidente Kast afirmó que mantiene "respeto" por Bachelet y descartó apoyo a otro candidato a la ONU

En el inicio de sus actividades oficiales en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Presidente José Antonio Kast aseguró este lunes que mantiene "respeto" por la figura de Michelle Bachelet y descartó apoyar a cualquier otro competidor a la Secretaría General de la ONU, luego de que la exmandataria oficializara el retiro de su postulación este fin de semana.

La definición del Ejecutivo se dio en medio de duros cuestionamientos desde la oposición y de excancilleres, quienes acusaron que la negativa de La Moneda de patrocinar su candidatura en marzo pasado dañó las opciones de la expresidenta en el tablero multilateral.

Consultado sobre si realiza una autocrítica o mea culpa por las consecuencias de dicha determinación, el Presidente Kast eludió cuestionar su postura y subrayó que siempre señaló que "si bien no íbamos a respaldar la candidatura de Michelle Bachelet, no íbamos a apoyar ninguna otra candidatura".

El Mandatario también manifestó su voluntad de mantener el diálogo institucional al recalcar que "ella tiene un rol importante que jugar en todo lo que es el desarrollo y el progreso de Chile". (FOTO: ATON)

"Siempre hemos expresado el mayor respeto hacia Michelle Bachelet como persona y en su calidad de expresidenta. Y esperamos que en los próximos días y meses, podamos seguir trabajando y contando con ella", puntualizó el jefe de Estado.

En esta línea, indicó que "ella tiene un rol importante que jugar en todo lo que es el desarrollo y el progreso de Chile, así se lo manifesté en diciembre y también se lo manifesté en marzo, que más allá de nuestras legítimas diferencias de cómo enfrentar la nueva gobernanza de las Naciones Unidas, tenemos un norte común: el progreso de nuestra nación".

Diferencias sobre la gobernanza y paz global

El Mandatario explicó que el distanciamiento de su gobierno con la postulación de Bachelet radicó en que "teníamos una diferencia en cómo enfrentar la gobernanza de lo que son las Naciones Unidas y de los cambios que esperamos que a futuro este organismo multinacional pueda asumir para generar más paz en el mundo".

En opinión de Kast "se creó este organismo para procurar la paz, y hoy día nos encontramos en un mundo que está más fragmentado y con más dificultades de crisis, de guerra y otras situaciones complejas, y que requiere una mirada distinta a nuestro juicio".

El gobernante señaló que "siempre hemos expresado el mayor respeto hacia Michelle Bachelet como persona y en su calidad de expresidenta". (FOTO: EFE)

De todas maneras, dijo que espera "poder reunirme hacia adelante con la presidenta Bachelet y encontrar juntos un camino de cómo trabajar por Chile", ratificando también que no apoyarán a ningún postulante al cargo de secretario general de la ONU.

Respaldo al canciller ante la interpelación en el Congreso

Durante el mismo punto de prensa, el Presidente Kast abordó el escenario que enfrenta el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, quien integra la comitiva oficial en Nueva York mientras en la Cámara de Diputadas y Diputados se tramita una interpelación en su contra, sumada a una sostenida baja en los sondeos de opinión pública.

Ante las consultas sobre si el titular de la cartera mantiene la confianza del Ejecutivo o si se evalúan ajustes en el equipo ministerial, el Mandatario aseguró que el secretario de Estado "cuenta con todo mi respaldo, y soy de las personas más agradecidas por el trabajo que ha realizado el canciller en estos meses".

Kast se refirió a la situación de su gabinete y entregó un respaldo al canciller Pérez Mackenna ante la interpelación parlamentaria en su contra. (FOTO: ATON)

"El Parlamento tiene legítimo derecho a hacer interpelaciones, pero si ustedes miran lo que se ha realizado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores encabezado por el canciller (...) somos pioneros en el combate contra el crimen organizado y el narcoterrorismo. ¿Y quién encabezó esa reunión en Santiago, que ha sido suscrita incluso por otros países que no forman parte del Escudo de las Américas? El canciller", destacó el Presidente.

"Hemos logrado abrir las relaciones consulares con Venezuela, ¿quién ha estado detrás de todo ese trabajo? El canciller. Hemos logrado mejorar nuestras relaciones con Bolivia y tenemos próximamente una eventual visita a Bolivia, donde ya estuvo el canciller, ¿quién lo encabezó? El canciller", añadió Kast, que de todas maneras confirmó que Pérez Mackenna acudirá al Congreso a responder el cuestionario parlamentario.