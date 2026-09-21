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Tópicos: Mundo | Reino Unido | Malvinas

Malvinas prorrogó por cinco años licencias petroleras con respaldo del Reino Unido

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Argentina redobló sus reclamos y calificó los permisos de "ilegales" tras activar sanciones y causas judiciales contra las firmas operadoras.

La legisladora isleña Cheryl Roberts justificó la medida asegurando que "son recursos nuestros que debemos desarrollar, y nos aseguraremos de que dicho desarrollo se realice de manera responsable".

Malvinas prorrogó por cinco años licencias petroleras con respaldo del Reino Unido
 EFE (referencial)

El proyecto insignia Sea Lion mantiene su previsión de iniciar la extracción de crudo en marzo de 2028.

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El Gobierno de las islas Malvinas, bajo administración del Reino Unido, anunció este lunes su decisión de prorrogar por cinco años las licencias a petroleras, en medio de los crecientes reclamos por parte de Argentina contra esa actividad en territorio cuya soberanía reclama el país sudamericano.

La Administración de las islas dijo en un comunicado que prorrogará todos los permisos vigentes para operaciones petroleras 'offshore' (costas afuera), "una decisión que cuenta con el pleno respaldo del Gobierno del Reino Unido".

Las licencias para actividades de exploración se prorrogarán por un periodo inicial de cinco años, con la opción de extenderlas por dos años si las empresas cumplen con sus programas de trabajo.

"Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas. Son recursos nuestros que debemos desarrollar, y nos aseguraremos de que dicho desarrollo se realice de manera responsable", señaló Cheryl Roberts, miembro de la Asamblea Legislativa isleña y responsable de las carteras de Comercio, Industria y Recursos Minerales de Malvinas.

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La pugna por los recursos del Atlántico sur profundiza el choque de soberanía entre Buenos Aires y la administración británica. (FOTO: EFE)

En las aguas del Atlántico sur que rodean a Malvinas operan, entre otras, la petrolera israelí Navitas y la británica Rockhopper, socias en Sea Lion, proyecto que en diciembre pasado ingresó en fase de desarrollo con vistas a iniciar la extracción de crudo en marzo de 2028.

También posee licencias exploratorias las británicas Borders & Southern y Desire Petroleum Limited y la canadiense JHI.

La denuncia argentina contra petroleras

Argentina, que considera que estos permisos son "ilegales", denunció penalmente hace dos semanas a estas petroleras y sus accionistas y les inició procedimientos administrativos con vistas a aplicarles sanciones y tratar de impedir el avance de sus proyectos.

Además de anunciar la extensión de las licencias, el Gobierno isleño aprobó este lunes la adquisición por parte de una subsidiaria de Navitas de una participación del 65% en el área PL001, un bloque petrolero vecino al proyecto Sea Lion.

"Se espera que esta medida acelere la evaluación y el desarrollo de las perspectivas de dicho bloque", indica el comunicado.

Navitas Petroleum Atlantic Limited (NAPL), una de las subsidiarias de la israelí, firmó en febrero pasado un acuerdo con JHI Associates para asociarse en la exploración de PL001, mediante la compra de un 65% de ese bloque.

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