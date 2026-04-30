La Roja femenina anunció horario y venta de entradas para su duelo ante Ecuador en el Nacional

Este miércoles comenzó el proceso de venta de entradas para el estreno de La Roja femenina en el Estadio Nacional, recinto en el que recibirá a Ecuador el próximo martes 5 de mayo por la octava fecha en la Liga de Naciones Femenina.

La escuadra nacional llegó a esta instancia en la cuarta posición de la tabla con 10 unidades, superando por dos puntos a su rival de turno y este duelo será vital en las pretensiones de buscar la clasificación al Mundial de 2027.

El proceso de preventa de tickets comenzará a las 16:00 horas a través del sistema PuntoTicket con valores promocionales, en una campaña donde el combinado femenino buscará llenar el recinto.