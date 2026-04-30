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Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

La Roja femenina anunció horario y venta de entradas para su duelo ante Ecuador en el Nacional

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El combinado criollo hará su estreno en el recinto de Ñuñoa.

La Roja femenina anunció horario y venta de entradas para su duelo ante Ecuador en el Nacional
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Este miércoles comenzó el proceso de venta de entradas para el estreno de La Roja femenina en el Estadio Nacional, recinto en el que recibirá a Ecuador el próximo martes 5 de mayo por la octava fecha en la Liga de Naciones Femenina.

La escuadra nacional llegó a esta instancia en la cuarta posición de la tabla con 10 unidades, superando por dos puntos a su rival de turno y este duelo será vital en las pretensiones de buscar la clasificación al Mundial de 2027.

El proceso de preventa de tickets comenzará a las 16:00 horas a través del sistema PuntoTicket con valores promocionales, en una campaña donde el combinado femenino buscará llenar el recinto.

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