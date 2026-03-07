La Roja femenina cerró una fecha FIFA redonda con su segundo triunfo ante Paraguay

La selección chilena femenina de fútbol volvió a imponerse a Paraguay, en el segundo partido entre ambos elencos por la fecha FIFA de marzo, y sumó rodaje de cara al regreso de las Clasificatorias mundialistas.

El único gol del cotejo fue obra de Adriana Moreno, quien recibió en el área y concretó una certera definición al minuto 55.

La escuadra dirigida por Luis Mena volverá a la cancha con la triple fecha de abril en la Liga de Naciones Conmebol, que sirve como proceso eliminatorio de cara a la Copa del Mundo.

Chile recibirá a Argentina en Valparaíso el viernes 10 de abril (20:00 horas), para luego visitar a Colombia el martes 14 (21:00 de Chile) y desafiar a Uruguay en el Centenario el sábado 18 (21:00).