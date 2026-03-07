La Roja femenina cerró una fecha FIFA redonda con su segundo triunfo ante Paraguay
El equipo nacional tuvo cosecha completa en sus dos amistosos con las “guaraníes”.
La selección chilena femenina de fútbol volvió a imponerse a Paraguay, en el segundo partido entre ambos elencos por la fecha FIFA de marzo, y sumó rodaje de cara al regreso de las Clasificatorias mundialistas.
El único gol del cotejo fue obra de Adriana Moreno, quien recibió en el área y concretó una certera definición al minuto 55.
La escuadra dirigida por Luis Mena volverá a la cancha con la triple fecha de abril en la Liga de Naciones Conmebol, que sirve como proceso eliminatorio de cara a la Copa del Mundo.
Chile recibirá a Argentina en Valparaíso el viernes 10 de abril (20:00 horas), para luego visitar a Colombia el martes 14 (21:00 de Chile) y desafiar a Uruguay en el Centenario el sábado 18 (21:00).