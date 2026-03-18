La selección femenina regresó a Irán tras polémica por no cantar el himno y solicitar asilo

La selección femenina de fútbol iraní llegó este miércoles a su país por la frontera terrestre que los separa de Turquía, informó la agencia Fars.

La fuente aseguró que tanto las jugadoras como los miembros del cuerpo técnico entraron por la frontera de Bazargán, situada en la provincia de Azerbaiyán Occidental, tras pasar casi una semana en Malasia procedentes de Australia, donde varias jugadores pidieron asilo después de la polémica por no cantar el himno nacional durante la Copa de Asia en ese país.

El Gobierno iraní adelantó el martes que el equipo de fútbol llegaría este miércoles al país.

La selección llegó a Australia antes del inicio de la guerra en Irán y, durante el partido inaugural frente a Corea del Sur el 2 de marzo, evitaron cantar el himno nacional iraní, lo que suscitó que desde una televisión del país persa se las tildase de "traidoras".

Ante la polémica y los temores de posibles represalias en la nación de Medio Oriente, siete integrantes de la selección pidieron asilo humanitario en Australia, pero cinco se acabaron retractando con el paso de los días.

La escuadra asiática cuenta con 26 jugadoras en lista. Se desconoce exactamente cuántas personas más, contando personal técnico y demás, viajaron al país oceánico para la Copa de Asia.