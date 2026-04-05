La U se quedó con el clásico ante Universidad Católica por la Liga femenina

Universidad de Chile se quedó con el clásico tras vencer 3-1 a Universidad Católica en el Estadio Nacional, por la cuarta fecha de la Liga Femenina, cosechó su cuarto triunfo al hilo.

A los 2 minutos, Daniela Zamora abrió la cuenta con un remate rasante y cruzado desde el borde del área, que dejó sin opciones a Natalia Campos.

La delantera volvió a aparecer a los 20', cuando eludió a la portera cruzada con una sombrerito y marcó sin resistencia el segundo tanto para las "leonas".

A los 57 minutos, Zamora firmó su hat trick tras capturar un rebote en el área y, desde el suelo, definir de media vuelta para marcar el tercer gol

Agustina Heyermann descontó a los 70 minutos, tras aprovechar un rebote dejado por la arquera Oriana Cristancho.

Con este resultado, la U quedó como líder en solitario con doce puntos. Mientras que las cruzadas se ubicaron en el tercer lugar con nueve unidades.

El siguiente compromiso del conjunto laico será ante Coquimbo Unido en condición de visita. Aún no hay programación para este partido.

Por su parte, el cuadro precordillerano recibirá a Huachipato, en un duelo que aún no tiene horario confirmado.