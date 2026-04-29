Liga de Naciones: La Roja femenina recibirá a Ecuador en el Estadio Nacional

La selección chilena femenina dirigida por Luis Mena recibirá a Ecuador en el Estadio Nacional el viernes 5 de junio por la octava fecha de la Liga de Naciones.

Durante este miércoles se realizó un anuncio en el recinto deportivo, donde se dio a conocer que la escuadra nacional podrá jugar su último partido del torneo en el césped del Nacional.

La jugadora Yanara Aedo valoró la chance de poder actúar en el principal recinto deportivo del país: "Primero agradecer obviamente a las autoridades, a la Federación. Creo que internamente nosotros le hemos hecho saber a ellos el anhelo nuestro. Que hoy puedan confirmar el Estadio Nacional para nosotros como selección pero sobre todo como fútbol femenino obviamente que es un sueño cumplido".

También invitó a la gente a alentar a la selección chilena femenina: "Esperamos que la gente nos pueda acompañar. es una instancia única para poder meternos a un repechaje y poder meter otra vez a la selección a un mundial. Las entradas como dijeron están accesibles, la idea es que la familia nos venga a apoyar, que vuelvan a sentirse ilusionados con una selección nacional".

Por último anticipó lo que será el duelo ante Ecuador: "Sabemos que es un rival directo y las posibilidades que tenemos, pero también sabemos que jugando de local en un estadio como este, tan imponente y con un estadio lleno, lleno de chilenos, es un poquito más fácil jugar el partido."

La escuadra nacional marcha en la cuarta posición con 10 puntos, dos sobre su rival de turno, por lo que deberá ganar para confirmar su participación en el Repechaje para el Mundial.