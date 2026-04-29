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Tópicos: Mundo | Japón

Aerolínea japonesa usará robots humanoides para carga y descarga de maletas

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El plan se aplicará -a manera de prueba- durante dos años en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, que recibe más de 60 millones de pasajeros al año.

Aerolínea japonesa usará robots humanoides para carga y descarga de maletas
 EFE

Japan Airlines argumenta que su decisión busca aliviarles trabajo pesado a los humanos.

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La aerolínea japonesa Japan Airlines (JAL) introducirá de manera experimental desde principios de mayo y durante un periodo de dos años robots humanoides para realizar funciones de carga y descarga de maletas en el aeropuerto de Haneda (Tokio).

En un comunicado publicado en su web, la compañía aérea nipona ha explicado que estos robots con forma humana asumirán, en un principio, las tareas de los mozos de rampa a fin de aliviar la carga a los trabajadores.

Tomohiro Uchida, el presidente del grupo GMO AI & Robotics, socio de JAL en este proyecto, indicó esta semana que "al tiempo que los aeropuertos parecen altamente automatizados y estandarizados, sus operaciones de soporte dependen en gran manera del trabajo humano y se enfrentan a una grave escasez (de mano de obra)".

En este proyecto, los robots humanoides, de fabricación china, transportarán el equipaje en el aeródromo de Haneda, por el que pasan más de 60 millones de pasajeros al año.

Tanto JAL como GMO AI & Robotics esperan que la iniciativa facilite con el tiempo las tareas humanas ante el incremento en la llegada de turistas extranjeros a ese país y frente a las previsiones que apuntan a una disminución progresiva en la mano de obra para el desempeño de esas funciones.

Según detalla la web de Japan Airlines, estos robots son capaces de operar de manera continuada entre dos y tres horas y necesitan ser recargados.

Si bien sus funciones iniciales se centrarán en cargar y descargar maletas, se prevé que eventualmente puedan también ser utilizados para realizar otras labores como la limpieza de las cabinas de los aviones.

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