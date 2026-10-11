Luis Mena, seleccionador de La Roja femenina, valoró la personalidad de los nuevos rostros que debutaron en el 7-0 frente a Bolivia en La Florida, remarcando que: "Vimos que tienen esa pachorra, esa personalidad para ponerse la camiseta de la selección y aportar ese granito de arena y ese talento al grupo, que es lo más importante. Vuelvo a insistir, hace mucho tiempo no veía esa hermandad, ese compañerismo, esa buena onda, porque sabemos que es difícil generar eso en el fútbol".

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