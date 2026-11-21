Colo Colo reafirmó su dominio absoluto en la Liga Femenina al proclamarse campeón por quinta ocasión consecutiva tras vencer por penales a Universidad Católica, con un positivo repaso de la entrenadora Tatiele Silveira en miras al futuro.

La directora técnica del conjunto 'popular', destacó con respecto a sus dirigidas que "son un grupo que confía, que hace cinco años trabaja y en cada temporada nos tenemos que reinventar. Son maravillosas, increíbles. Los títulos son de las jugadoras".

La brasileña complementó con agradecimientos a distintos estamentos del Cacique y aprovechó la instancia para confirmar su continuidad en el club, tras algunos contactos de Corinthians.

"Las estrellas de este lindo triunfo son ellas, agradecer al club, a Aníbal (Mosa), al staff, no trabajo sola, es de muchas manos para apoyar a las chicas, es de todos los días. Colo Colo me ha apoyado. Tengo contrato y está para cumplir", puntualizó la entrenadora.

Cabe recordar que Silveira llegó al estadio Monumental en junio de 2023, contribuyendo directamente a la obtención de cuatro de los 18 trofeos de fútbol femenino que tiene el elenco albo en sus vitrinas.