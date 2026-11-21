Tatiele Silveira reafirmó su compromiso con Colo Colo: Tengo contrato y está para cumplirlo
La entrenadora del pentacampeón femenino es seguida por Corinthians.
La entrenadora del pentacampeón femenino es seguida por Corinthians.
Colo Colo reafirmó su dominio absoluto en la Liga Femenina al proclamarse campeón por quinta ocasión consecutiva tras vencer por penales a Universidad Católica, con un positivo repaso de la entrenadora Tatiele Silveira en miras al futuro.
La directora técnica del conjunto 'popular', destacó con respecto a sus dirigidas que "son un grupo que confía, que hace cinco años trabaja y en cada temporada nos tenemos que reinventar. Son maravillosas, increíbles. Los títulos son de las jugadoras".
La brasileña complementó con agradecimientos a distintos estamentos del Cacique y aprovechó la instancia para confirmar su continuidad en el club, tras algunos contactos de Corinthians.
"Las estrellas de este lindo triunfo son ellas, agradecer al club, a Aníbal (Mosa), al staff, no trabajo sola, es de muchas manos para apoyar a las chicas, es de todos los días. Colo Colo me ha apoyado. Tengo contrato y está para cumplir", puntualizó la entrenadora.
Cabe recordar que Silveira llegó al estadio Monumental en junio de 2023, contribuyendo directamente a la obtención de cuatro de los 18 trofeos de fútbol femenino que tiene el elenco albo en sus vitrinas.