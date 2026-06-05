Mena y su continuidad en La Roja tras quedar fuera del Mundial: Después veremos lo que va a pasar

Un reflexivo Luis Mena atendió a los medios tras la derrota de La Roja femenina ante Ecuador en la última fecha de la Liga de Naciones, resultado que le impidió clasificar al Mundial de Brasil en 2027 y que provocó que el seleccionador pusiera en duda su cargo.

"Estamos sujetos a los resultados, cuando ganamos somos buenos y cuando perdemos somos malos. Estoy muy tranquilo y contento de haber aportado este granito de arena al crecimiento del fútbol femenino", comenzó reflexionando.

Seguido a ello, profundizó: "Tenemos mejores condiciones desde que llegué a la selección y durante la semana veremos que resoluciones se van tomando. Muy agradecido de mi cuerpo técnico y de la gente que trabaja, que no es mucha. Después veremos lo que va a pasar".

Finalmente, Mena complementó diciendo: "Hay que seguir mejorando en distintos aspectos. Cada torneo es importantisimo y lo tomamos con seriedad, sobre todo en las series menores. La sub 16 será la base para el Mundial de Marruecos (este año)".

"Hemos creado categorías menores como la sub 14 o la sub 15. Ojalá que pudiéramos traer la Copa Libertadores, que tengamos mas campeonatos sub 17 que nos permitan seguir en ese crecimiento que queremos del futbol femenino", cerró.