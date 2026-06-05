La Roja cayó ante Ecuador y se despidió del sueño de clasificar al Mundial

La selección chilena femenina sufrió una dolorosa caída por 1-2 ante Ecuador en el Estadio Nacional y con ello puso fin a su sueño de clasificar al Mundial de Brasil 2027, ya que el resultado le hizo ceder su sitio en el repechaje.

El trámite inicial mostró al equipo de Luis Mena inquietando. Sin embargo, un error en la salida defensiva tras un pase de Christiane Endler permitió que Justine Cuadra (36') apurara a la zaga nacional y anotara la apertura de la cuenta para las del "Guayas".

La Roja intentó reaccionar antes del descanso, pero un frentazo de Catalina Figueroa (40') se estrelló caprichosamente en el travesaño, manteniendo la ventaja mínima para la visita.

En el complemento, las modificaciones dieron frutos y Vaitiare Pardo (72') conectó un certero cabezazo que decretó la paridad. No obstante, la alegría duró poco debido a una infracción de Endler en el área (77') que terminó en penal. Nayely Bolaños (80') no falló desde los doce pasos y sentenció la ventaja.

Con este resultado, Chile cerró su participación en la sexta posición con 10 unidades, quedando fuera de la zona de clasificación. Ecuador, en tanto, escaló al cuarto puesto con 11 puntos y aseguró su lugar en el repechaje a falta de un partido ante Argentina.