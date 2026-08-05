Nicolás Bravo tomará el equipo femenino de Universidad de Chile

Universidad de Chile anunció que el entrenador Nicolás Bravo llegó a un acuerdo con el elenco azul para asumir de manera inmediata la dirección técnica del primer equipo femenino en lo que resta de temporada 2026.

Bravo retorna al club y estará a cargo del entrenamiento de hoy miércoles tras dos años integrando el equipo de trabajo de la selección chilena femenina, donde se desempeñó como ayudante técnico en la serie mayor y como entrenador de la categoría sub 20.

En su anterior paso por Las Leonas, entre 2020 y 2023, integró el cuerpo técnico que logró el título de 2021 y que clasificó a cuatro ediciones de Copa Libertadores de manera consecutiva.

Ya en la temporada 2023 asumió el cargo de director técnico principal y alcanzó los cuartos de finales del certamen continental.

Además de afrontar la Liga Femenina, Bravo estará a cargo del equipo en la próxima edición de la Copa Libertadores.