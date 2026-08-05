Gajardo por Caso audios: "No se explica el poder que alcanzó Hermosilla sin la figura de Chadwick"

El exfiscal Carlos Gajardo identificó al exministro del Interior Andrés Chadwick como la figura central y el "verdadero poder" detrás de la red de influencias liderada por el abogado Luis Hermosilla, principal imputado del bullado caso audios.

En entrevista con Una Nueva Mañana de Cooperativa, el abogado afirmó este miércoles que la relevancia de Hermosilla en el sistema judicial y político chileno no era accidental ni autónoma, sino que respondía a una estructura de respaldo de alto nivel.

"Hay un dicho en el campo que uno dice: 'si uno ve una vaca arriba de un árbol, la gran pregunta es cómo llegó hasta acá'. La pregunta es: bueno, ¿quién le dio este poder a Luis Hermosilla para terminar mandando como quería en tribunales, en la Fiscalía, en la policía? Y ese alto poder de Hermosilla no se explica sino con su relación con Andrés Chadwick", señaló Gajardo.

Gajardo fue enfático al señalar que "no se entiende y no se explica el poder que alcanza Luis Hermosilla sin la figura de Andrés Chadwick". (FOTO: ATON)

Poder permanente frente al transitorio

Uno de los puntos clave en el análisis del otrora persecutor es la distinción entre las autoridades que han sido formalizadas hasta ahora y la figura de Chadwick.

Según el autor del libro "La muñeca bielorrusa", en el que desentraña las complejas aristas de corrupción del caso audios, muchos de los implicados -como el exfiscal Manuel Guerra o el exdirector de la PDI Sergio Muñoz- poseían una relevancia que caducaba al dejar sus funciones.

"Creo que las personas que hasta hoy están imputadas tenían un poder transitorio, un poder adscrito al cargo, pero pierden el cargo y dejan de tener poder. No son verdaderamente poderosas las personas que se han investigado hasta acá. Tú les quitas el cargo y ya son personas sin ningún poder", afirmó el exfiscal.

"La persona que verdaderamente ostenta el poder y que explica que esta trama se haya desarrollado tan profundamente es Andrés Chadwick", acusó en Cooperativa.

El abogado describió al exsecretario de Estado como el socio estratégico que otorgaba el respaldo político necesario para infiltrar instituciones clave. (FOTO: ATON)

Gajardo añadió que el "poder" del exministro "tiene que ver con ser uno de los fundadores de uno de los partidos más importantes, con sus vinculaciones familiares con el presidente (Sebastián) Piñera y con otra serie de personas, con la familia Chadwick, que cuenta con muchos poderes en el ámbito político y económico".

Arista judicial y el "tal Andrés" de los WhatsApps

A pesar de las especulaciones sobre la prescripción de ciertos delitos, como el tráfico de influencias, Gajardo recordó que existen otras vías penales que la Fiscalía debe explorar con celeridad para evitar la impunidad en la cúpula de la red.

"Por las fechas, el 31 de julio los cinco años prescriben para ese delito (tráfico de influencias). Pero hay delitos que tienen penas y tiempos de prescripción más altos, estamos pensando sobre todo en el delito de cohecho y, por lo tanto, si se avanza en esa investigación, el delito de cohecho no está prescrito. Esto es el haber favorecido a un funcionario público a cambio de determinados favores", aclaró el abogado.

Además, el exfiscal hizo referencia a la evidencia que vincula directamente al exministro con las gestiones de la red: "En los WhatsApp se habla de un tal 'Andrés'. Se dice: 'si esto se demora vamos a pedir que Andrés intervenga' o algo semejante, 'vamos a pedir a Andrés que lo apure'. ¿Quién es ese Andrés? No hay demasiadas dudas de que se trata de Andrés Chadwick. Uno esperaría que esa arista avanzara mucho más rápido de lo que ha avanzado hasta ahora".