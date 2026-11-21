Tras su bullada renuncia de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Rossi admitió que la decisión se debió a marcadas diferencias en "la visión del mundo de la tecnología" que tiene con la titular de la cartera, Ximena Lincolao.

En entrevista publicada este sábado por La Tercera, la ahora exautoridad afirmó que, tras medio año en el cargo, el desgaste se hizo visible debido a sus distintas visiones sobre la función pública.

"Respeto el estilo de liderazgo de la ministra; yo tengo uno distinto y, por lo mismo, me di cuenta de que debía dar un paso al costado. Son distintos acercamientos a cómo ejecutar una política pública para que se materialice", advirtió la académica.

En detalle, Rossi reveló que "lo más diferente es que no estoy de acuerdo con la visión del mundo de la tecnología que tiene. Hay muchos puntos en que también estuvimos de acuerdo, pero en los centrales tenemos visiones distintas".

Al ser requerida sobre qué define esa visión tecnológica de Lincolao que ella no comparte, la exsubsecretaria apuntó a que "el Ministerio debió forjar ciertas líneas que conversen más con la academia y la comunidad científica, que quizás yo hubiese potenciado un poco más".

Rossi descartó que se tratara de una controversia personal y ratificó que "el mayor motivo" de su dimisión fue la irreconciliable diferencia de visión. (FOTO: ATON)

Desde su perspectiva, la conducción ministerial relegó la articulación con los centros de estudio y las universidades en pos de un enfoque exclusivamente disruptivo.

Para profundizar, Rossi explicó que "hay dos tipos de innovaciones: la incremental y la disruptiva. La primera está muy bien plasmada en el ecosistema europeo. Es más lenta y gradual que EE.UU. o China, pero tiene conexión muy fuerte con la academia, que se vincula con los investigadores que después la conectan a la industria".

"La disruptiva es la que en estos últimos años hemos visto muy presente y que utiliza a la tecnología como un habilitante. Yo apoyo la tecnología, pero faltó espacio de conversación profunda con la academia y los científicos; porque si no se hace, en algún momento se va a caer el eslabón", advirtió la experta.