UEFA aplicó histórico castigo a técnico que grababa a sus jugadoras en camarines

La UEFA sancionó de por vida al entrenador checo Petr Vlachovský por violar el reglamento disciplinario del organismo, tras ser investigado por conducta indebida relacionada con la grabación secreta de jugadoras de FC Slovacko en camarines.

El Órgano de Control, Ética y Disciplina (CEDB) de la UEFA informó de que la decisión se adoptó después de la investigación llevada a cabo por un Inspector de Ética y Disciplina sobre las acusaciones contra el exentrenador del equipo femenino de FC Slovacko.

Vlachovský fue condenado en mayo de 2025 por grabar a futbolistas del club en los camarines, entre ellas una menor de 17 años y recibió una pena de prisión suspendida y una prohibición temporal para entrenar en el país, según los medios checos.

Según explicó el organismo este martes en un comunicado, Vlachovský infringió varios artículos del Reglamento Disciplinario de la UEFA, por lo que quedó inhabilitado de por vida para desarrollar cualquier función vinculada al fútbol.

Además, la UEFA solicitó que extienda la sanción a nivel mundial y pidió a la Asociación de Fútbol de la República Checa revocar la licencia de entrenador de Vlachovský, en caso de que todavía no haya sido retirada.

El caso generó atención porque Vlachovský también había sido entrenador de la selección femenina sub 19 de la República Checa, lo que ha reavivado preocupaciones sobre la protección de las deportistas y la supervisión en el fútbol femenino.