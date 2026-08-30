Universidad Católica se quedó con el clásico ante la U en la Liga Femenina

Universidad Católica se impuso por 2-0 ante Universidad de Chile en el clásico estudiantil por la Liga Femenina, disputado en el Claro Arena, por la fecha 25 del torneo.

Las cruzadas dominaron a las chunchas y celebraron en su cancha con goles de Pamela López (43') y Valentina Peña (61').

Con el resultado, la UC se afirmó en el segundo lugar de la tabla, con 55 puntos, a ocho del líder Colo Colo, y le sacó cuatro de ventaja a la U.

En la próxima fecha, la UC visitará a Unión Española y la U recibirá a Huachipato.