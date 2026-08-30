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Tópicos: País | Gobierno | Gabinete

Quiroz aseguró que reforma al mercado de capitales tiene foco en acceso a la vivienda

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa / ATON

El titular de Hacienda planteó que una de las principales metas de la segunda etapa de su agenda económica es mejorar las condiciones crediticias.

Además, afirmó que buscará eliminar exigencias que -según dijo- dificultan la entrada de riqueza extranjera a Chile, como los denominados "impuestos del frigobar".

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El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantó los alcances de la reforma al mercado de capitales que prepara el Ejecutivo y sostuvo que uno de sus focos es el acceso a la vivienda para familias jóvenes.

El secretario de Estado explicó en el programa "Felipe Podkast" que la iniciativa buscará generar mejores condiciones crediticias y facilitar nuevamente el acceso al mercado habitacional: "Va a tener como una de las metas principales permitir que la familia joven pueda volver a tener acceso a la vivienda, porque vamos a procurar que las condiciones de crédito puedan volver a hacer que la vivienda sea asequible".

Asimismo, destalló que la segunda etapa de su agenda económica comenzará a trabajarse "ahora el 7 de septiembre. Es muy importante. Nos va a permitir recuperar terreno y tiempo perdido de muchos años".

Quiroz planteó que la modernización del mercado resulta necesaria debido al tiempo transcurrido desde la última actualización relevante del sistema: "Ha cambiado la tecnología, han cambiado los mercados y tenemos un conjunto de medidas que estamos muy seguros que van a lograr dar vuelta a esta situación".

Con ello, pretende abordar algunas exigencias que -según Quiroz- dificultan la entrada de capital extranjero a Chile. Por ejemplo, mencionó la obligación de obtener un RUT para realizar determinadas operaciones, el impuesto de retención de 4% y el impuesto de timbres y estampillas aplicado a ciertos créditos.

"Son puros impuestos que le llamamos nosotros del frigobar (...) Uno abre el frigobar, ve la cuenta y cada chocolate cuesta una millonada. Entonces, nadie saca el chocolate porque son muy caros", planteó.

Sostuvo que la eventual eliminación o modificación de algunas de estas cargas tendría un efecto limitado sobre los ingresos fiscales, afirmando que "es una reforma que creo que el impacto recaudatorio va a ser mínimo. A lo mejor va a ser al revés: va a recaudar la reforma, a pesar de que va a eliminar los impuestos".

De todas formas, el ministro insistió en que los resultados que busca el Ejecutivo es mejorar el financiamiento habitacional. "Vamos a resolver el problema del crédito para la vivienda en Chile. Hay un montón de temas técnicos como los que te acabo de nombrar, pero al final del día volveremos a generar un mercado de capitales dinámico y que soporte el crecimiento y las aspiraciones del progreso a largo plazo", afirmó.

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