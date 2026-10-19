Yanara Aedo asumió responsabilidad por eliminación de Colo Colo

Yanara Aedo, capitana de Colo Colo, realizó una dura autocrítica tras la eliminación del conjunto "albo" en la Copa Libertadores Femenina 2026, luego de caer por 2-1 ante Independiente Santa Fe en Quito, Ecuador.

La mediocampista asumió la responsabilidad por el fracaso deportivo y defendió el trabajo de la institución y de la entrenadora Tatiele Silveira, asegurando que el plantel contó con las condiciones necesarias para afrontar el torneo continental.

"El club nos entregó todas las herramientas durante el año; 'Tati' nos entregó todas las herramientas, sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Son detalles que no podemos seguir dejando que pasen. Somos nosotras las responsables de lo que acaba de pasar, nadie más", expresó la futbolista.

Aedo también reconoció la frustración por quedar fuera de competencia en la fase grupal, considerando que el objetivo era superar la campaña de 2025, cuando las albas alcanzaron las semifinales.

"Sabíamos a lo que veníamos y la gente igual lo sabía. No veníamos a irnos en primera fase, veníamos a superar las mismas fases que el año pasado, que fue meternos en semifinales. Es una decepción total para nosotras, no se puede adornar. No nos alcanzó... no nos alcanza", indicó.

"Tenemos que ser autocríticas cada una con lo que hacemos. Tendremos que trabajar el triple, no nos podemos quedar con esto. Hoy día vamos a llorar lo que tengamos que llorar; va a doler lo que tenga que doler, pero vamos a seguir peleando", agregó.

La capitana también tuvo palabras para los seguidores que viajaron hasta Ecuador para acompañar al equipo, cuya eliminación matemática se confirmó después de la goleada de Corinthians sobre Caracas.

"A los hinchas pedirles perdón, eso es lo que más nos duele a nosotras. Sabemos que Quito queda muy lejos de donde venimos nosotros y nos acompañan. Perdón, vamos a seguir esforzándonos para volver a la Copa Libertadores", manifestó.

Finalmente, Aedo reafirmó su intención de conquistar nuevamente el título continental y envió un mensaje a quienes celebraron la caída del cuadro de Macul.

"Como dije, no nos vamos a cansar hasta quedarnos con otra Libertadores. Mucha gente debe estar contenta de que caiga Colo Colo; nosotras vamos a trabajar para callar bocas, pero también para retribuir un poco al hincha", sentenció.