Felipe Raipán aportó un doblete en el empate 4-4 de Colo Colo sub 20 ante la UC

El joven atacante nacional Felipe Raipán fue clave en el Campeonato Nacional Formativo sub 20 para Colo Colo, ya que aportó con un doblete en el intenso 4-4 que se vivió ante Universidad Católica en la cancha sintética del Monumental.

El elenco dirigido por Braulio Leal se fue al descanso con un 0-3 en contra tras los tantos de Vasco León, Vicente Olivares de penal y Gabriel Rodríguez. Sin embargo el ariete de 16 años redujó la diferencias a partir del minuto 66.

Posterior a esto, el defensor Alonso Olguín junto a Gedeón Díaz igualaron las cifras para los "albos" y, cuando el partido estuvo en su recta final, el propio Raipán puso el 4-3 antes de que Matías Bermúdez sellase el empate para los "cruzados".

La misma tónica mantuvo el segundo partido de la jornada donde Franco Garrido, nieto de Carlos Caszely, aportó también un doblete en el 5-5 de Colo Colo y la UC por el Campeonato Nacional Formativo sub 18