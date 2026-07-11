Trasandino lamentó la muerte de su capitán sub 16 en un accidente de tránsito

El fútbol chileno lamentó la trágica muerte de Emilio Beiza Araya, capitán del equipo sub 16 de Trasandino de Los Andes, en un accidente de tránsito.

Durante la tarde del viernes 10 de julio recién pasado, Beiza fue arrollado por un camión de carga en la comuna de Calle Larga, Región de Valparaíso, específicamente en un by-pass de la Autopista Los Libertadores.

Por razones que se investigan, el adolescente perdió el control de una camioneta y terminó semivolcado contra el cierre perimetral de una empresa. Beiza logró salir del automóvil por su cuenta, pero fue impactado por el vehículo pesado mientras cruzaba la calzada, perdiendo la vida de forma instantánea.

Personal de la SIAT de Carabineros y el equipo de emergencia de la autopista se hicieron presentes, mientras el conductor del camión con patente argentina, permaneció en el lugar para colaborar con los peritajes de rigor.

"Uno de los nuestros ha partido tempranamente, dejando un vacío imposible de llenar. Como club, como familia y como institución, estamos profundamente conmocionados por la partida de Emilio Beiza Araya, un joven ejemplar, responsable, gran compañero, líder de su categoría y capitán de nuestra sub 16", expresó Trasandino en un comunicado.

"En este momento de inmenso dolor, enviamos nuestras más sinceras condolencias y un abrazo lleno de fuerza a su familia, a sus amigos, a sus compañeros y a toda la comunidad que hoy llora su partida. Siempre serás parte de la familia del Cóndor", agregó el mensaje.

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP) se plegó a las muestras de pesar por la tragedia.

"Como gremio nos unimos al inmenso dolor de esta pérdida. Queremos enviar nuestras más sentidas condolencias, un abrazo fraterno y mucha fuerza a su familia, a sus compañeros de serie, a toda la institución y a la hinchada del 'Cóndor' en este difícil momento", escribió el gremio.