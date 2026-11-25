Jorge "Mortero" Aravena, exvolante de Universidad Católica, analizó en Cooperativa Deportes el presente de Gary Medel en la precordillera y le bajó el pulgar a su renovación contractual debido a su prolongada inactividad: "Esta temporada jugó poco y nada; los años no perdonan, el tiempo ha pasado y el desgaste de las lesiones hace muy probable que ya para la siguiente temporada no sea considerado en el plantel".

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