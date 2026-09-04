La historia del "Pitbull": Preparan serie documental sobre la vida y carrera de Gary Medel

La destacada trayectoria del chileno Gary Medel llegará al streaming luego de confirmarse la realización de una nueva serie documental centrada en la vida y carrera del histórico futbolista nacional.

Los trabajos de rodaje ya comenzaron y contemplan locaciones clave en la historia del "Pitbull", tales como su barrio de infancia en Conchalí y las instalaciones de Universidad Católica, club donde se formó profesionalmente y con el que mantiene un estrecho vínculo.

La producción audiovisual a cargo de HBO Max contará con testimonios exclusivos del propio Medel, así como declaraciones de familiares, amigos cercanos, compañeros de profesión y exfutbolistas.

A través de estos relatos, la serie abordará sus inicios en el fútbol, su salto a las grandes ligas del extranjero y los momentos cumbres vividos con la selección chilena, destacando la obtención de la Copa América 2015 y la Copa Centenario en 2016.

Con un enfoque íntimo, el proyecto busca profundizar en los pasajes más complejos y exitosos de su carrera, poniendo énfasis en la resiliencia, el sacrificio familiar y el fuerte carácter que lo convirtieron en uno de los máximos referentes del balompié chileno en las últimas décadas.