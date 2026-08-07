[VIDEO] Medel contó con garabato y risas el sabroso cruce que tuvo con Garnero en el duelo con Cobresal

Uno que tuvo su retorno este viernes a las canchas con Universidad Católica fue el defensor Gary Medel, quien valoró la victoria ante Cobresal, anticipó el duelo ante Estudiantes por octavos de Libertadores y entregó sabrosos de un cruce con el técnico Daniel Garnero.

En primera instancia, el "Pitbull" sostuvo: "Muy feliz, la verdad que estar con el grupo es una alegría inmensa. Nos tomamos un poco más de tiempo por el tema de recuperación, ya que venía de tres desgarros seguidos, lo cual hicimos una mini pretemporada necesaria para agarrar fuerza".

"No fue muy buen partido, Cobresal fue un equipo muy duro, donde no tuvimos ningún momento la pelota, la posesión de pelota, pero sí que era importante ganar el día de hoy para llegar bien a Copa Libertadores", agregó.

En esa tónica, Medel valoró que esta instancia: "Jugar una copa internacional como Libertadores, te da un plus extra y eso lo tenemos que tomar a favor para para nuestro favor de U. Católica".

Finalmente, entregó entre risas los detalles de un cruce que tuvo con Daniel Garnero antes de ingresar cerca del final: "Le dije al culiado (sic) 'Muy pocos minutos, cinco o seis'. Y me contestó: 'No tranquilo que vas a jugar 10 u 11, así que hazlo bien, que es lo importante, que ahí podemos ganar'".