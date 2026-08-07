En las afueras del Estadio Monumental, en la comuna de Macul, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, encabezó este viernes el lanzamiento de una ronda preventiva nocturna masiva a nivel nacional, la cual cuenta con el despliegue de más de 5.000 efectivos de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco del Plan Integral de Seguridad.

"Es un despliegue nacional con cerca de 3.500 carabineros, apoyados por alumnos de planteles de formación y unidades especializadas como Radiopatrullas y Control de Orden Público. No se deja de atender lo regular de cada territorio, sino que es un refuerzo que permite focalizar dónde están los problemas", explicó el general Juan Schaaf, jefe de Zona Fronteras y Servicios Especiales de la policía militarizada.

Además del patrullaje de delitos, el operativo incluye un eje de control migratorio a cargo de la PDI, orientando fiscalizaciones a verificar la permanencia de extranjeros e informar irregularidades al Servicio Nacional de Migraciones.

El balance general de detenciones y fiscalizaciones de la jornada será entregado por las autoridades durante la mañana de este sábado.

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