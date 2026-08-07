Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago6.4°
Humedad61%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Colombia

EE.UU. anunció paquete de asistencia por 1.000 millones de dólares para Colombia

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Los fondos apoyarán la agenda institucional y el combate al crimen del entrante Gobierno de Abelardo de la Espriella, según la Casa Blanca.

El plan contempla equipamiento tecnológico y la ejecución de acciones combinadas para desarticular agrupaciones transnacionales.

EE.UU. anunció paquete de asistencia por 1.000 millones de dólares para Colombia
 Official White House Photo by Molly Riley, vía Wikimedia Commons / EFE

Washington dijo que colaborará en la recuperación del control estatal en zonas vulnerables y en la contención de flujos migratorios.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes que prevé destinar 1.000 millones de dólares a Colombia como parte de un paquete de asistencia en materia de seguridad para apoyar al nuevo Gobierno del presidente ultraderechista Abelardo de la Espriella.

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que, en coordinación con el Congreso, pretende anunciar esa asistencia como una de las piedras angulares de la "renovada alianza" entre ambos países.

El anuncio se produjo con motivo de la investidura de De la Espriella, a la que Estados Unidos acudió con una delegación encabezada por el fiscal general en funciones, Todd Blanche.

El paquete contempla reforzar las fuerzas de seguridad colombianas en la lucha contra organizaciones terroristas y criminales transnacionales, mediante tecnología estadounidense, una mayor operatividad y operaciones coordinadas con las fuerzas de estadounidenses.

También incluye ampliar significativamente la erradicación de cultivos de coca y las operaciones de interdicción de cocaína, así como perseguir las finanzas de las organizaciones criminales.

Washington también ofreció apoyar los esfuerzos de Bogotá para recuperar el control estatal de territorios dominados por grupos armados, proteger a menores frente al reclutamiento forzoso y frenar los flujos de migración irregular mediante una mayor coordinación fronteriza.

El Departamento de Estado enmarcó estas medidas en un nuevo capítulo de la relación bilateral, que también contempla cooperación económica en energía, minerales críticos, infraestructura, tecnología y energía nuclear civil.

Previamente, Trump mantuvo una tensa relación con el mandatario Gustavo Petro, en una etapa marcada por desencuentros en asuntos migratorios y de seguridad.

La llegada de De la Espriella, que ha planteado una política de ultraderecha y mano dura contra los grupos armados y el narcotráfico, abre ahora una nueva etapa en los vínculos entre Bogotá y Washington.

En la sesión de investidura presidencial participaron la mayoría de presidentes latinoamericanos que forman parte de la alianza de Gobiernos de derecha de la región que han estrechado lazos con la Administración Trump, principalmente en materia de seguridad e inmigración.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada