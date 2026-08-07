EE.UU. anunció paquete de asistencia por 1.000 millones de dólares para Colombia

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes que prevé destinar 1.000 millones de dólares a Colombia como parte de un paquete de asistencia en materia de seguridad para apoyar al nuevo Gobierno del presidente ultraderechista Abelardo de la Espriella.

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que, en coordinación con el Congreso, pretende anunciar esa asistencia como una de las piedras angulares de la "renovada alianza" entre ambos países.

El anuncio se produjo con motivo de la investidura de De la Espriella, a la que Estados Unidos acudió con una delegación encabezada por el fiscal general en funciones, Todd Blanche.

El paquete contempla reforzar las fuerzas de seguridad colombianas en la lucha contra organizaciones terroristas y criminales transnacionales, mediante tecnología estadounidense, una mayor operatividad y operaciones coordinadas con las fuerzas de estadounidenses.

También incluye ampliar significativamente la erradicación de cultivos de coca y las operaciones de interdicción de cocaína, así como perseguir las finanzas de las organizaciones criminales.

Washington también ofreció apoyar los esfuerzos de Bogotá para recuperar el control estatal de territorios dominados por grupos armados, proteger a menores frente al reclutamiento forzoso y frenar los flujos de migración irregular mediante una mayor coordinación fronteriza.

El Departamento de Estado enmarcó estas medidas en un nuevo capítulo de la relación bilateral, que también contempla cooperación económica en energía, minerales críticos, infraestructura, tecnología y energía nuclear civil.

Previamente, Trump mantuvo una tensa relación con el mandatario Gustavo Petro, en una etapa marcada por desencuentros en asuntos migratorios y de seguridad.

La llegada de De la Espriella, que ha planteado una política de ultraderecha y mano dura contra los grupos armados y el narcotráfico, abre ahora una nueva etapa en los vínculos entre Bogotá y Washington.

En la sesión de investidura presidencial participaron la mayoría de presidentes latinoamericanos que forman parte de la alianza de Gobiernos de derecha de la región que han estrechado lazos con la Administración Trump, principalmente en materia de seguridad e inmigración.