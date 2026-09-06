Bravo fue figura ante Colo Colo y repasó incidentes de Coquimbo

Christian Bravo, arquero de Huachipato, repasó su retorno a la competencia en el empate sin goles frente a Colo Colo en Concepción y relató su experiencia hospitalizado por el impacto de bombas de ruido hace una semana.

"No culpo a la gente, estaban celebrando su aniversario. Se equivocaron, pero no creo que por uno o dos hinchas se deba castigar a todos", comentó el joven guarmeta a TNT Sports, canal que lo eligió como la figura.

En esa misma línea precisó: "Fueron días difíciles, gracias a Dios me pude recuperar rápido para estar y aportar al equipo. No pasó nada más grave y fue solo un susto".

Finalmente, Bravo contó de un cruce de palabras que tuvo con Vozinha: "Ahí compartimos un rato, me felicitó, me dijo que me siguiera yendo bien. Son experiencias que uno se va llevando y lo van haciendo crecer".

Jaime García: "Yo quería ganar porque también quiero escaparme"

Por su parte, Jaime García también dedicó palabras en su rol como entrenador de Huachipato, aunque se demostro inconforme por no sumar de a tres en su afán por alejarse del descenso.

"Es muy difícil esa palabra conforme, rescato que veníamos de una seguidilla de partidos con muchos goles (en contra), cuando (mis equipos) son de (recibir) pocos goles", inicio el analisis al canal.

Posterior a esto, García mencionó: "Hay que mejorar que la confianza, en que vuelvan a creer en ellos. Conforme no, yo quería ganar porque también quiero escaparme ya definitivamente de abajo".

"El defender con Colo Colo tampoco es fácil, pero creo que qué virtud hemos tenido ahora estos últimos partidos que hemos cuidado el hemos cuidado el resultado, que antes nos pasaba cualquier cosa y nos hacían goles muy infantiles", cerró.