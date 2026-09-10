Christian Bravo sobre su nomina a La Roja: Que sea la primera de muchas

Christian Bravo, arquero de Huachipato, conversó este jueves con Cooperativa Deportes luego de figurar entre los nominados para la selección chilena, valorando la oportunidad que le brindó Nicolás Córdova después de un complicado episodio con bombas de ruido.

"Fue un momento emocionante. Es un sueño cumplido desde muchos años que lo vengo buscando. Son hartos años de sacrificio, mucho trabajo que no se ve. Muy contento por la oportunidad y espero sea la primera de muchas", sostuvo contento el meta de 20 años.

Seguido a ello, comentó: "Desde chico soñé que iba a llegar a la selección. No tengo palabras para expresar lo que estoy sintiendo en este momento. Ahora enfocarse en que salga todo bien y a celebrar con la familia".

Finalmente, repasó los nombres para los duelos ante Canadá, Estados Unidos y México: "Es una convocatoria muy linda. Nos vamos a encontrar con jugadores de la élite. Nos va a servir para crecer más".