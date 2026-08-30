Duelo de Coquimbo y Huachipato fue suspendido por lanzamiento de bombas de ruido a la cancha

El compromiso entre Coquimbo Unido y Huachipato fue suspendido a los 71 minutos luego de que tres bombas de ruido detonaran cerca del portero Christia Bravo, quien se desorientó y tuvo que ser retirado en ambulancia del "Francisco Sánchez Rumoroso".



Con la escuadra "pirata" buscando festejar su aniversario 68 y el cuadro de Jaime García necesitado de puntos para alejarse de la parte baja, la primera fracción careció de profundidad y se fue al descanso sin llegadas claras.

El conjunto "acerero" destrabó el cotejo en el complemento mediante Sergio Núñez (65'), quien aprovechó un error de Elvis Hernández hacia su arquero para definir con la portería desguarnecida.

Minutos después de la apertura de la cuenta, bombas de ruido estallaron cerca de Bravo (68'), provocando que el guardameta fuera atendido en cancha y posteriormente trasladado en ambulancia a un centro asistencial.

Tras dialogar con el personal médico, el juez Nicolás Gamboa decretó la suspensión definitiva del partido a los 78 minutos, dejando la resolución de los 22 minutos pendientes en manos del Tribunal de Disciplina y la ANFP.