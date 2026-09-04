Christian Bravo tras agresión en Coquimbo: "Nunca pensé vivir algo así dentro de una cancha"
El portero de Huachipato agradeció las múltiples muestras de apoyo tras sufrir un trauma acústico en el suspendido duelo ante los "piratas".
El portero de Huachipato agradeció las múltiples muestras de apoyo tras sufrir un trauma acústico en el suspendido duelo ante los "piratas".
A días de los graves incidentes ocurridos en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", el arquero de Huachipato Christian Bravo rompió el silencio y agradeció el masivo respaldo recibido luego de ser víctima del lanzamiento de elementos de pirotecnia durante el compromiso frente a Coquimbo Unido.
Cabe recordar que el encuentro, válido por el Campeonato Nacional, debió ser suspendido durante el segundo tiempo debido a la caída de bombas de estruendo a escasos metros del meta "acerero", situación que le provocó daños auditivos y obligó a su traslado de urgencia a un centro asistencial.
A través de sus historias de Instagram, el futbolista se desahogó sobre el complejo momento: "Nunca pensé que me tocaría vivir algo así dentro de una cancha. Fue un momento muy difícil y que seguramente me va a marcar, pero hoy me quedo con lo más importante: gracias a Dios estoy bien y ya estamos de pie".
Asimismo, dedicó sentidas palabras a quienes han seguido de cerca su evolución médica. "Quiero tomarme un momento para agradecer de corazón a todos los que se han preocupado por mí durante estos días. A cada persona que me escribió, que me llamó, que preguntó por mí o simplemente me mandó buenas energías. De verdad, gracias", expresó.
"También quiero agradecer especialmente a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros y a toda la gente que estuvo conmigo y me hizo sentir su cariño. En momentos así uno se da cuenta de la cantidad de personas que realmente están", añadió el guardameta siderúrgico.
Por último, Bravo dio vuelta la página y puso su foco en volver pronto a la actividad: "Ahora toca recuperarse, aprender de todo esto y seguir adelante. Porque esto no va a cambiar las ganas que tengo de hacer lo que amo ni el sueño de seguir defendiendo esta camiseta. Gracias por tanto cariño. Nos vemos pronto dentro de una cancha", sentenció.