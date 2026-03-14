Jaime García antes de visitar a Colo Colo: El hincha está enojado, pero esto es un trabajo profundo

Jaime García, director técnico de Huachipato, habló en conferencia de prensa con miras al duelo de este lunes ante Colo Colo por la Liga de Primera y abordó las críticas recibidas por el mal inicio de año de su equipo, que viene de dos derrotas al hilo y se estancó en la zona media de la tabla.

A pesar de esta seguidilla de resultados adversos, el adiestrador del cuadro acerero aseveró que "siempre he tenido tranquilidad. Jamás pensé irme del club, porque cuando tienes un proyecto y evalúas situaciones que sabes que vas a pasar con un equipo reducido y joven, y que está lejos de los equipos grandes en planilla, sabes que estos momentos van a pasar".

Es por esto que a juicio del cartagenino "las críticas son normales. El hincha está enojado y siempre he dicho que va a haber un respeto, pero yo sé lo que pasa acá, yo sé lo que viene pasando desde hace años, que esto es un trabajo profundo. Yo mantengo la tranquilidad y siempre respeto al hincha".

"Algunos hinchas entienden mucho de fútbol y unos piensan con el corazón. Yo entiendo que la responsabilidad siempre va a ser mía. Yo me mando cagadas, los jugadores también, hemos tenido malos partidos y sabemos que somos responsables", remarcó el DT.

Para cerrar el tema, el entrenador apuntó que "trabajo y he ido sacando rendimiento como puedo. Es uno de los equipos más jóvenes. Para ver riqueza, vamos a tener que pasar estas cosas. Este es un club tan lindo donde se puede lograr tantas cosas, pero no es que tú tengas que salir campeón todos los años".

Con respecto al duelo contra el "Cacique", actual puntero del certamen, el estratego admitió que "es un equipo grande, iremos a jugar en su casa y sabemos los errores que venimos cometiendo. Ante un rival como este no puedes dar ventajas, sabemos que este mal momento va a pasar y qué más lindo que hacerlo frente a Colo Colo, estamos muy cerca de ellos. Sé que volveremos a ser el equipo agresivo que fuimos, que corría, que jugaba bien".

Asimismo, planteó que "hay errores y goles que nos hemos hecho nosotros mismos, pero solo diría que Limache nos hizo ver mal. Siempre le digo al equipo que juegue con personalidad, siempre tratar de salir jugando y estos partidos se juegan con rebeldía, disposición y concentración. Cuando en un equipo hay paz se trabaja distinto y vamos a ir a ganarle a Colo Colo".

Por último, García también reconoció que "nos golpeó no avanzar en Copa Libertadores, pero domingo a domingo tenemos un partido para cambiar ese futuro".