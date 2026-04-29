"No al recorte" fue la principal consigna de los funcionarios del Hospital Regional de Temuco, que recibieron con protestas al Presidente José Antonio Kast este miércoles, durante la inauguración de un centro oncológico en ese recinto asistencial.

Megáfono en mano, el Mandatario se acercó a dialogar con los manifestantes, pero no logró detener la hostilidad: "Es una burla el oficio de (el ministro de Hacienda, Jorge) Quiroz, Presidente. Es cruel, Presidente", insistía a gritos uno de ellos, a quien Kast identificó como Carlos.

Hablándole directamente, el Jefe de Estado aseguró: "Todos estamos preocupados de la salud, entiendo tu molestia, pero lo que (desde el Gobierno) estamos garantizando a todos es que vamos a cuidar el trabajo bien hecho de cada uno de los funcionarios".

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