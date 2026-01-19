La formación de Huachipato para debutar en la temporada ante Universidad Católica
Huachipato se medirá ante Universidad Católica este martes por las semifinales de la Supercopa en el Estadio Sausalito. El encuentro está programado a las 19:00 horas y esta es la oncena que presentará Jaime García, su DT.
