Parte médico de Huachipato: Christian Bravo continuará con su recuperación en Concepción

Huachipato emitió este lunes un comunicado oficial para dar tranquilidad respecto al estado de salud del portero Christian Bravo, quien generó preocupación tras sufrir los efectos de una bomba de ruido en el duelo ante Coquimbo Unido, en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

A través de sus canales oficiales, el conjunto acerero detalló que el futbolista "se encuentra en buen estado de salud, luego de haber sido sometido a diversos exámenes médicos".

Asimismo, desde la institución de la Usina confirmaron que el jugador seguirá su recuperación en su hogar.

"De acuerdo con las indicaciones médicas, se encuentra en proceso de reposo. En el transcurso de este día tomará el vuelo de regreso a Concepción, donde continuará con su recuperación y en observación por parte del cuerpo médico del club, a la espera de poder retornar a la brevedad a la actividad", dice la nota.

Por último, el elenco de Talcahuano valoró el respaldo recibido hacia el futbolista: "Agradecemos a todos las muestras de preocupación, cariño y apoyo recibidas hacia Christian durante las últimas horas", dice el comunicado.