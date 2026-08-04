Pisotón en el tendón de Aquiles: El motivo de la roja a Maximiliano Rodríguez ante la U

El informe arbitral del triunfo de Universidad de Chile por 2-0 sobre Huachipato, redactado por Juan Lara, entregó la explicación de la expulsión de Maximiliano Rodríguez durante el partido disputado en el Estadio Nacional.

¿Por qué fue expulsado Maximiliano Rodríguez?

El árbitro Juan Lara mostró la tarjeta roja al jugador del conjunto "acerero" a los 22 minutos y calificó la acción como juego brusco grave, en una acción que fue revisada por el VAR.

En su reporte, el juez indicó que Rodríguez realizó una entrada que puso en peligro la integridad física de su adversario, Agustín Arce, debido a que empleó una fuerza excesiva y lo terminó "pisando en el tendón de Aquiles".

La expulsión dejó a Huachipato con diez futbolistas durante gran parte del encuentro.

Universidad de Chile consiguió abrir el marcador en el segundo tiempo mediante un golazo de Eduardo Vargas, a los 53 minutos, y amplió la diferencia con la anotación de Marcelo Morales, a los 65'.